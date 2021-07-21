В Коми размер пособия малоимущим матерям на покупку продуктов увеличили до 676 рублей

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В Коми изменился размер пособия малоимущим кормящим матерям на покупку продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минтруда. На сегодняшний день пособие составляет 676 рублей.

- Новый размер пособия установлен с 1 января 2021 года. Это значит, что получательницы этого вида госсоцпомощи в августе получат ее с перерасчетом с начала года, а в дальнейшем пособие будет предоставляться ежемесячно в новом размере, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что льготой воспользовались 826 женщин Коми. На эти цели с начала года было выделено более 3 млн рублей из республиканского бюджета.

Обратиться с заявлением о просьбе предоставить финансовую помощь можно в любое отделение МФЦ.

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