СК заинтересовался водителем, который ездил по мемориалу в Коми

Фото: пресс-службв Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента на территории мемориала «Фронт и тыл» в Усть-Вымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в Микуне машина заехала на пешеходную территорию и в течение нескольких минут находилась возле мемориала, посвященного памяти горожан, отдавшим свои жизни в Великой Отечественной войне. Водитель подъехал к девушкам, которые сидели на скамейках, вышел с ними пообщаться, а затем выехал на улицу Советскую.

О случившемся следователи узнали и СМИ. По факту случившегося проводится проверка. Сотрудникам Следственного комитета предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося и дать установленным фактам правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подростки осквернили мемориал «Вечный огонь» в Печоре (подробнее)