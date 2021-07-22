Верховный суд Коми не стал менять приговор Гайзеру

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Верховный суд Коми признал законным приговор экс-главе республики Вячеславу Гайзеру. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий по эпизоду с земельными участками под застройку в центре Сыктывкара.

Сыктывкарский городской суд 20 апреля признал Гайзера виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. Экс-глава Коми заявил, что будет добиваться признания невиновности. Гайзер добавил, что виновным себя не считает. По его мнению, показания свидетелей были даны под давлением. Гайзер добавил, что некоторые из них признались в этом в суде.

Верховный суд Коми оставил приговор бывшему главе республики без изменений. Гайзер заявил, что считает это решение несправедливым. Как передает ТАСС, осужденный будет добиваться пересмотра дела.

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