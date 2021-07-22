В Сыктывкаре недовольный пассажир ударил таксиста камнем по голове

В Сыктывкаре пассажир ударил таксиста камнем по голове Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре пассажир такси напал на водителя. Об этом сообщается в профессиональном сообществе таксистов столицы Коми. Правда, детали конфликта не раскрываются.

Уточняется, что мужчина получил травму головы, предположительно, нападавший ударил таксиста камнем. Сейчас пострадавший находится в эжвинской больнице, где медики наложили швы на рану. В сообщении не уточняется, где сейчас находится сбежавший пассажир, однако заявление в полицию уже подано.

В комментариях к новости коллеги пострадавшего возмущены поведением некоторых пассажиров и выражают слова поддержки мужчине.

- Предлагаю всем водителям начать брать деньги наличными сразу при посадке пассажиров в салон машины! Хамство и агрессию при оплате жалких копеек за проезд больше терпеть нельзя, - возмущается Яков Б.

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