В Сыктывкаре арестовали баранов к Курбан-байрам без документов

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В Сыктывкаре Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора заинтересовалось сообщением о нелегальной продаже и убое баранов на Курбан-байрам. Ранее информация о покупке животных было размещено на популярном сайте «Авито».

Проверка показала, что животные были привезены в столицу Коми из Астраханской области и не имели соответствующих документов. В гаражах, где и производился убой, были обнаружены еще 16 живых голов.

- Управлением Россельхознадзора наложен арест на баранов с запретом их убоя и реализации. Дальнейшие решения будут приняты после проведения лабораторных исследований, - уточнили в надзорном органе.

Сейчас пробы крови, собранные в гараже, отправлены на экспертизу. Начато расследование.

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