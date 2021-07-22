Сыктывкар остается самым зараженным коронавирусом городом в Коми

В Сыктывкаре за сутки выявили коронавирус у 102 человек Фото: архив "КП"

В Коми названы самые зараженные коронавирусом города. Лидирующую строчку традиционно занимает Сыктывкар. По данным регионального Роспотребнадзора, здесь за минувшие сутки выявлено 102 новых случая инфицирования.

Следом идет Ухта. В этом городе в два раза меньше заболевших - 54 случая за прошедшие 24 часа. Всего диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 281 жителю республики за минувшие сутки.

Остаются под медицинским наблюдением почти 5 тысяч человек. Всем им оказывается необходимая врачебная помощь.

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