В Коми министерство спорта возглавила Наталья Карина

Фото: из личного архива Натальи Кариной

Стало известно имя нового министра спорта Коми. Как сообщает пресс-служба главы республики им стала Наталья Карина. Соответствующий указ о назначении подписал руководитель региона Владимир Уйба.

На этом посту Карина сменила уволившегося Виталия Савилова. Он покинул кресло главы ведомства накануне, 27 июля, заявив, что причиной ухода стал его переезд в другой субъект России.

Ранее Наталья Карина занимала должность начальника отдела учебной и физкультурно-спортивной работы министерства. Сразу же после отставки Савилова ее называли главным претендентом на кресло главы Минспорта Коми.

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