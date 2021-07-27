Названо имя главного претендента на пост министра спорта Коми

Фото: из личного архива Натальи Кариной

Министерство спорта Коми может возглавить Наталья Карина. Об этом сообщают анонимные источники в телеграмм-каналах.

Согласно их данным, Карина займет кресло главы ведомства уже завтра, 28 июля. Ранее женщина занимала пост начальника отдела учебной и физкультурно-спортивной работы министерства.

Напомним, ранее стало известно об отставке Виталия Савилова. Экс-министр был освобожден от должности по собственному желанию. По предварительным данным, бывший глава Минспорта переезжает в другой регион из-за новой работы.

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