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Политика27 июля 2021 10:14

В Коми от должности министра спорта освобожден Виталий Савилов

Ранее его отставка анонсировалась в телеграмм-каналах
Источник:kp.ru
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Виталий Савилов освобождён от должности министра физической культуры и спорта Коми

Виталий Савилов освобождён от должности министра физической культуры и спорта Коми

Виталий Савилов, занимающий пост министра спорта Коми, освобожден от должности. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе главы республики. Уточняется, что соответствующий документ от 27 июля подписан Владимиром Уйбой.

Предполагается, что Савилов уходит с поста из-за новой работы, которая находится в другом регионе.

Ранее его отставку анонсировали анонимные источники в телеграмм-каналах.

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