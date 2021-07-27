В Коми от должности министра спорта освобожден Виталий Савилов

Виталий Савилов освобождён от должности министра физической культуры и спорта Коми
Виталий Савилов, занимающий пост министра спорта Коми, освобожден от должности. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе главы республики. Уточняется, что соответствующий документ от 27 июля подписан Владимиром Уйбой.
Предполагается, что Савилов уходит с поста из-за новой работы, которая находится в другом регионе.
Ранее его отставку анонсировали анонимные источники в телеграмм-каналах.
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