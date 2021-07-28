В Коми в сентябре вступит в силу запрет на продажу энергетиков детям

В Коми с сентября начинает действовать запрет продажи энергетиков детям Фото: Архив "КП"

С 1 сентября в Коми продажа детям энергетических напитков будет запрещена. Соответствующий закон ранее приняли депутаты Госсовета.

По словам парламентариев, сами предприниматели также поддерживают запрет, ведь производители энергетиков честно предупреждают: их напитки не рекомендуется употреблять лицам младше 18 лет.

За нарушение запрета лиц ждет административный штраф.

Добавим, что Коми – это не единственный регион, где запрещена продажа таких напитков несовершеннолетним: закон действует на территории 40 субъектов страны.

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