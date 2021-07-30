В школах Коми с 1 сентября ежедневно будут проверять температуру учеников

Рекомендации, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, позволили школам работать в очном режиме Фото: Архив "КП"

В новом учебном году в школах Коми сохранится проверка термометрии на входе в учебное заведение, а также питание по графику в столовой. Об этом сообщает Роспотребнадзор, который опубликовал новые рекомендации к 1 сентябрю.

Как уточнили в ведомстве, правила были сформированы еще в 2020 году, и уже можно сказать, что их соблюдение не дало больших вспышек коронавируса в школах.

- В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году, - цитирует надзорный орган издание «Известия».

Также школьники будут обучаться в одном классе, закрепленным за ними, на дополнительные и вечерние занятия будут ходить ученики, обучающиеся лишь в одном классе, также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить число школьников в одном классе.

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