Следком Коми проводит проверку по факту гибели двух мужчин на пожаре

Фото: СУ СК по Коми.

Вчера в посёлке Щельяюр Ижемского района произошёл страшный пожар, который унёс жизни двух молодых мужчин. Их дом сгорел полностью, огонь быстро перекинулся на соседский, где жила многодетная семья, уничтожил почти всё имущество. Дом семьи Терентьевых тоже восстановлению не подлежит.

- Пожар начался с соседей, огонь лихо перешёл на нас. Двое соседа – 34-летний мужчина и его младший брат – сгорели заживо. Мы вышли из дома. Я бесконечно благодарна неравнодушным людям, только с их помощью удалось хоть что-то спасти, - вспоминает хозяйка сгоревшего дома.

Сейчас по факту гибели двух мужчин 1986 и 1988 года рождения на пожаре проводится процессуальная проверка

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств пожара. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - говорится в сообщении ведомства.

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