Сыктывкарец до смерти избил приятеля за беспорядок в квартире

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре ранее судимого местного жителя обвиняют в том, что он до смерти избил своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина отсидел в тюрьме и в мае вернулся в свою квартиру в поселке Седкыркещ. Пока фигурант отсутствовал, там жил его приятель. Придя туда, сыктывкарец обнаружил беспорядок. Хозяин потребовал от знакомого убрать весь хлам и привести квартиру в порядок. Кроме того, он несколько раз ударил приятеля по лицу. Когда сыктывкарец вернулся через несколько дней, у него дома ничего не изменилось.

Горожанин разозлился, схватил деревянный брусок и как минимум семь раз ударил по голове квартиранта и ушел. Выпив, мужчина вернулся в квартиру и снова избил ногами и руками лежащего на полу полуживого потерпевшего. Сыктывкарец оставил его в квартире и ушел ночевать на улице. Утром он пришел в центр социальной адаптации «Новая жизнь». Там злоумышленника задержали. Он пробыл на свободе всего шесть дней. Сыктывкарец признал свою вину. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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