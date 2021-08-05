В Сыктывкаре изменятся маршруты девяти автобусов

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре на два дня изменится схема движения автобусов по девяти маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили власти столицы Коми, речь идет об автобусах №№ 1, 12, 15, 17, 24, 28, 38, 54 и 126. Изменения связаны с ремонтными работами на улице Карла Маркса. Их будут проводить в районе перекрестка с улицей Орджоникидзе. С шести утра 7 августа до восьми вечера 8 августа автобусы будут объезжать этот участок. Со скорректированными маршрутами можно будет ознакомиться по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре из-за ремонтных работ пассажирские автобусы изменят маршруты