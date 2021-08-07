В Коми горела квартира: спасли шесть человек

Фото: архив КП

В пятницу, 6 августа, в Ухте горела квартира, удалось спасти шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19:46 на улице Советской. В кирпичном доме загорелась квартира. Через две минуты на место прибыли пожарные. В 20:45 огонь удалось потушить. Сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек, еще 30 эвакуировались самостоятельно. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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