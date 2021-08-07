В Коми врачи рассказали, стоит ли прививаться от ковида в другом регионе

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Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Коми Нина Овчинникова рассказала, стоит ли прививаться от ковида в другом регионе.

По ее словам, делать этого не стоит по нескольким причинам. Овчинникова пояснила, что приходит сразу приходит два компонента вакцины, рассчитанные на одного человека. Люди, которые едут в командировки, могут находиться в не совсем комфортных условиях, и из-за этого состояние может измениться.

– Понадеявшись, что вы вакцинируетесь где-то за пределами республики, вакцины может не оказаться, – отметила специалист

Из-за этого, по ее словам, период получения второго компонента вакцины может увеличиться.

– Есть в «ГамКовидВак» разрешение удлинять период – не 21 день, а месяц. Поэтому лучше позже, но вакцинироваться у себя дома, – пояснила Овчинникова.

Эпидемиолог добавила, что по состоянию на пятницу, 6 августа, прививку от коронавируса сделали 211 тысяч человек. Медик уточнила, что речь идет о первом компоненте вакцины. Как передает БНК, это 55,1% от требуемых 60%.

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