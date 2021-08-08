Инфекционную больницу в Сыктывкаре строят в две смены

Фото: пресс-служба главы Коми

Строительство Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре ведётся в две смены. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Больницу строят в рамках федеральной и республиканской адресных инвестиционных программ. Проект включает в себя строительство стационара на 100 коек, пункта дезинфекции транспорта, КПП, газификационной станции, а также аварийного источника электроснабжения. Общая площадь объекта превышает 18 тысяч квадратных метров.

На объекте трудятся в две смены 65 человек, работают четыре единицы техники. В ближайшее на стройке планируют увеличить количество техники и установить башенный кран. Это позволит ускорить темпы работ.

На сегодняшний день выполнено перекрытие первой очереди, завершено устройство шпунтового ограждения, котлована, фундаментной плиты. Кроме того, ведутся работы по устройству стен и колонн технического подполья. Планируется, что в Сыктывкаре откроется современное медицинское учреждение в красивом и функциональном здании. Пять этажей будут соединены галереями. Для каждого крыла предусмотрен отдельный лифт.

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