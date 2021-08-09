Угрожавший убийством житель Коми получил шесть лет тюрьмы

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В Удорском районе сыктывкарец, который угрожал убить местного жителя, выслушал приговор, сообщает республиканская прокуратура.

В Котласе рано утром 15 сентября прошлого года пьяный 26-летний молодой человек постучался в дверь чужого дома. Ему открыл 60-летний местный житель. Молодой мужчина приставил к груди пенсионера оружие и начал угрожать. Затем зашёл в дом, где стал требовать от пенсионера отвезти его в город. Выполнить просьбу незваного гостя владелец дома отказался, а вот угрозу убийством воспринял реально.

После сыктывкарец добровольно сдал оружие правоохранительным органам, говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Не только за угрозы, но и за ранее совершённые преступления. Приговор не вступил в законную силу.

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