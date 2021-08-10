В Коми военнослужащий получил 13 лет тюрьмы за интимную переписку с подростком

Фото: СУ СК по Коми.

В Коми состоялся судебный процесс над солдатом-срочником. Мужчина был обвинён сразу по трём статьям УК РФ: «Насильственные действия сексуального характера», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Развратные действия». Военнослужащий совратил школьницу, которой не было ещё и 12 лет, а затем шантажировал ее.

Как сообщает пресс-служба Воркутинского гарнизонного военного суда, извращенец переписывался с девочкой во «ВКонтакте», созванивался с ней по видеосвязи, делал скриншоты и удовлетворял себя, наблюдая за девочкой, которая делала то, что просил ее взрослый знакомый.

— В ходе видеозвонка осужденный заставил потерпевшую совершать различные действия, направленные на удовлетворение его половой страсти и сексуального влечения, а также стал её фотографировать. Жертвами мужчины также стали ещё две несовершеннолетние, — сообщили в суде.

На суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он принес свои извинения девочкам и их семьям, а также возместил им моральный ущерб. Теперь мужчина проведёт 13 лет в колонии строго режима и будет обязан заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

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