В Коми директор компании украл у заповедника 3 миллиона рублей

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Директора ООО «Северный Урал» обвиняют в мошенничестве в отношении Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018-2019 между заповедником и компанией были заключены два государственных контракта. Предприятие должно было обнаруживать лесные пожары. Общая стоимость контрактов составила 3,5 миллиона рублей. Однако компания свои обязательства компания не выполнила. Вместо этого на арендованном вертолете организация возила туристов в заповедник.

Перелеты производились по строго заданным маршрутам. В основном пассажиров возили по прямой траектории. На борту находились представители фирмы, у которых не было навыков выявления лесных пожаров. Кроме того, работники не имели специального оборудования. В итоге охват территории заповедника площадью более 700 тысяч гектаров не обеспечивался.

При этом директор подрядчика регулярно предъявлял к оплате документы об исполнении обязательств. На их основании заповедник полностью оплатил контракты. Уголовное дело направили в суд.

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