В Коми столкнулись «Лада» и Kia: погиб водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 10 августа, в Корткеросском районе столкнулись «Лада Приоре» и Kia Sportage, в результате чего погиб один из водителей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 22:15. Молодой человек 1992 года рождения ехал за рулем «Приоры» по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 73-м километре при встречном разъезде он не выполнил требование знака по преимуществу встречного движения. В итоге «Лада» врезалась в иномарку, которая ехала навстречу.

В результате ДТП погиб водитель «Лады». Кроме того, в аварии пострадал водитель Kia 1992 года рождения. Как передает БНК, он попал в больницу с тупой травмой живота, а также ушибом предплечья и голеностопного сустава.

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