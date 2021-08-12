В Коми выбрали пилотные объекты для проекта «Национальная социальная инициатива»

Так, в пилотном проекте участвует Корткеросский район. Фото: Екатерина САВЕНКО

В России по поручению Президента страны стартовал проект «Национальная социальная инициатива», к нему присоединилась и Республика Коми, сообщает пресс-служба главы региона.

Запись ребенка в детсад и к востребованным врачам, перевод из одной школы в другую – проект поможет решать конкретные вопросы и призван устранить барьеры при оказании услуг в социальной сфере: здравоохранение, образование и соцподдержка.

Члены регионального штаба и экспертной группы в Коми выбрали четыре жизненные ситуации для внедрения проекта в республике: в пилотном проекте участвуют Корткеросский район и город Ухта, центры по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения города Воркуты и Сыктывдинского района, Сысольская районная больница, территориальный центр медицины катастроф Республики Коми.

Подробнее о проекте – здесь.

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