В Коми выбрали пилотные объекты для проекта «Национальная социальная инициатива»

Так, в пилотном проекте участвует Корткеросский район.
Фото: Екатерина САВЕНКО
В России по поручению Президента страны стартовал проект «Национальная социальная инициатива», к нему присоединилась и Республика Коми, сообщает пресс-служба главы региона.
Запись ребенка в детсад и к востребованным врачам, перевод из одной школы в другую – проект поможет решать конкретные вопросы и призван устранить барьеры при оказании услуг в социальной сфере: здравоохранение, образование и соцподдержка.
Члены регионального штаба и экспертной группы в Коми выбрали четыре жизненные ситуации для внедрения проекта в республике: в пилотном проекте участвуют Корткеросский район и город Ухта, центры по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения города Воркуты и Сыктывдинского района, Сысольская районная больница, территориальный центр медицины катастроф Республики Коми.
Подробнее о проекте – здесь.
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