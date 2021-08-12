Житель Коми взял в кредит с телефона своей девушки 330 тысяч рублей и украл их

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усинске местного жителя 1991 года рождения подозревают в том, что он украл у своей девушки 330 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина 1982 года рождения ранее встречалась с мужчиной. Тот находился в ее квартире и выбрал момент, когда та вышла из комнаты. Злоумышленник взял ее телефон и через мобильное приложение оформил кредит на ее имя. Ранее подозреваемый уже выходил в личный электронный кабинет знакомой, чтобы взять небольшую сумму в долг, поэтому знал пароль. Банк начислил 330 тысяч рублей, и злоумышленник перевел их на свой счет. В мужчина он поссорился с подругой и уехал.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном. Мужчина рассказал, что потратил деньги на алкоголь, продукты, вещи и поездки в другой город.

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