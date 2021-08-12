Под Сыктывкаром горел дом: спасли двух жильцов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 11 августа, в Сыктывдинском районе горел многоквартирный дом, удалось спасти двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 22:51 в Выльгорте. На улице Домны Каликовой загорелся многоквартирный дом. Через две минуты на место прибыли пожарные. К тому времени самостоятельно эвакуировались 15 человек. Кроме того, сотрудники МЧС спасли двух человек.

Пожар удалось потушить в 1:50. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали 26 человек и шесть единиц пожарной техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горела квартира: спасли шесть человек

Еще 30 эвакуировались самостоятельно