В Коми повар устроил наркопритон в своей квартире

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В Коми осудили 24-летнего молодого человека за систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Печорец, работавший поваров в одном из городских кафе, предоставлял свою квартиру в качестве наркопритона своим друзьям. Плата за услуги была скромная, но такая же незаконная — часть наркотиков молодой повар употреблял сам.

Суд назначил печорцу 1,6 лет лишения свободы условно, а также два года испытательного срока. Отмечается, что приговор ещё не вступил в силу.

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