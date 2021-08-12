В Коми москвич, хотевший пообщаться с семьей, попытался дать взятку сотруднику СИЗО

Фото: архив КП.

В Коми на скамье подсудимых окажется 43-летний москвич. Мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику СИЗО, в котором он содержался.

Следствием установлено, что житель Москвы весной этого года был заключён под стражу в СИЗО в Сыктывкаре. Там он предложил сотруднику изолятора 47 тысяч рублей, а взамен он должен был пронести два мобильника. Мужчина, согласовав все действия со своим руководством, «согласился» на сделку. Через адвоката обвиняемого он получил 50 тысяч рублей, три из которых он должен был потратить на покупку сотовых телефонов.

Когда москвич был пойман за руку, он признался, что лишь хотел поддерживать связь с семьей и признал свою вину. Сейчас он ожидает в СИЗО решение суда, который определит его дальнейшую судьбу.

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