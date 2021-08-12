В Коми на причале обнаружен труп пожилого мужчины

Фото: архив КП.

В Усинске трагически погиб пенсионер. Тело мужчины было найдено у местного водоема: его труп зажало между баржей и причалом.

Предположительно, смерть пожилого местного жителя наступила вчера, 11 августа, так как трупного окоченения ещё не было. Водолазы предполагают, что смерть мужчины наступила в следствие несчастного случая. По предварительной версии, пенсионер пытался спуститься к воде с баржи, но, зацепившись за трос, не удержался и упал в реку.

Как уточняет «Комиинформ», тело мужчины направлено на экспертизу, а правоохранительным органам предстоит установить причины трагедии.

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