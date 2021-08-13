Мошенники украли у жителя Коми 93 тысячи рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1938 года рождения 93 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинцу позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что мужчине могут вернуть деньги, которые у него ранее украли злоумышленники. Для этого, по словам «сотрудника банка», нужно застраховать свою жизнь. Затем пенсионер перевел 93 тысячи рублей из личных сбережений. Ранее воркутинец уже стал жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

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