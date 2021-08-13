В Коми агрессивные собаки оккупировали игровую площадку и пугают детей

Дети боятся собак. Фото: Иван Рочев.

В Коми стая собак оккупировала детскую площадку. О проблеме рассказал житель Усинска, который поделился фото животных в социальных сетях. Автор возмущён тем, что бездомными псами никто не занимается.

Жители жилых домов утверждают, что собаки очень агрессивные и бросаются с лаем на детей. Ребятишки из-за этого боятся играть на детской площадке.

— Собаки оккупировали детскую площадку около полиции. Собаки агрессивные, лают на детей, не пускают к песочнице даже взрослых, — пишет автор поста Иван Рочев.

Усинец уже обратился в соответствующие органы, однако он утверждает, что на его заявление не было никакой реакции.

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