Наконец-то! В Усинске найден подрядчик, который займется отловом собак

Жители Усинска уже совсем скоро смогут без страха выходить на улицы города. Наконец-то нашелся подрядчик, который согласился очистить улицы от бездомных собак. Это местное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки".

Недавно управление ЖКХ Усинска провело электронный аукцион для определения подрядчика на отлов от бесхозных животных. Сумма муниципального контракта составляла 1 миллион 421 тысяча 769 рублей. На торги заявился только один участник - это МУП "Муниципальные перевозки" МО ГО "Усинск". Пакет документов, предоставленный потенциальным подрядчиком, отвечал всем требованиям аукциона. Однако ввиду отсутствия второго претендента, электронные торги пришлось признать несостоявшимися.

- Сейчас идет процесс заключения прямого договора об оказании услуг с "Муниципальными перевозками". Надеемся, что уже в ближайшее время документ будет подписан, и в Усинске начнется отлов собак, - сообщили "КП в Коми" в управлении ЖКХ администрации города.

Согласно контракту, подрядчику предстоит проводить отлов, транспортировку, содержание, учет и регулирование численности безнадзорных животных.

Напомним, год назад администрация Усинска семь раз пыталась провести аукцион по отлову собак. Но желающих избавить город от дворняжек тогда не нашлось. За этот период в городе развелось большое число собак. В соцсетях усинцы часто жалуются на агрессивное поведение животных, которые нередко нападают на горожан.

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