2019-05-24T09:54:21+03:00
Общество

Наконец-то! В Усинске найден подрядчик, который займется отловом собак

А пока дворняги чувствуют себя полноценными хозяевами города
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Год назад в Усинске семь раз пытались провести аукцион, чтобы определить подрядчика на отлов собак.Год назад в Усинске семь раз пытались провести аукцион, чтобы определить подрядчика на отлов собак.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Усинска уже совсем скоро смогут без страха выходить на улицы города. Наконец-то нашелся подрядчик, который согласился очистить улицы от бездомных собак. Это местное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки".

Недавно управление ЖКХ Усинска провело электронный аукцион для определения подрядчика на отлов от бесхозных животных. Сумма муниципального контракта составляла 1 миллион 421 тысяча 769 рублей. На торги заявился только один участник - это МУП "Муниципальные перевозки" МО ГО "Усинск". Пакет документов, предоставленный потенциальным подрядчиком, отвечал всем требованиям аукциона. Однако ввиду отсутствия второго претендента, электронные торги пришлось признать несостоявшимися.

- Сейчас идет процесс заключения прямого договора об оказании услуг с "Муниципальными перевозками". Надеемся, что уже в ближайшее время документ будет подписан, и в Усинске начнется отлов собак, - сообщили "КП в Коми" в управлении ЖКХ администрации города.

Согласно контракту, подрядчику предстоит проводить отлов, транспортировку, содержание, учет и регулирование численности безнадзорных животных.

Напомним, год назад администрация Усинска семь раз пыталась провести аукцион по отлову собак. Но желающих избавить город от дворняжек тогда не нашлось. За этот период в городе развелось большое число собак. В соцсетях усинцы часто жалуются на агрессивное поведение животных, которые нередко нападают на горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске на отлов собак добавили еще полмиллиона рублей

Мэрия ищет организацию, которая очистит город от агрессивных дворняжек (подробности).

В Коми дворняги чувствуют себя главнее человека

"Комсомолка" составила топ-3 территорий республики, где собаки держат в страхе местных жителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию
Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»
В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников
На сыктывкарских заправках снова подорожал бензин
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ
В Коми мужчина до смерти избил односельчанина
Больше миллиарда рублей потратит мэрия, чтобы расселить 34 ветхих здания в Сыктывкаре
В Воркуте машины объезжали лежащего на дороге человека
Стало известно, куда переедет книжный фонд Национальной библиотеки Коми
В Коми именем министра назовут вершину горы
В Сыктывкаре 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве дочери
На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт
В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков
В Сыктывкаре половодье идет на спад
Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа
На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка
Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским
Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок
Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"
На этой неделе в Коми ожидаются заморозки
Руководство «Воркутаугля» прокомментировало экстренную эвакуацию горняков
Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади