В Коми дворняги чувствуют себя главнее человека

«В стае было примерно два десятка собак, они окружили меня и пытались набросится. К счастью, я заметил в снегу большую ветку. Я закричал изо всех сил и отогнал собак этой веткой,» - история спасения ухтинца Аркадия Сметанина стала известна на всю страну. Молодой человек заснял на видео, как отгонял от себя свору разъяренных псов. Увы, но в отдельных городах и районах Коми бесхозные дворняги нередко нападают на людей. «КП в Коми» составила тройку территорий-антилидеров, где хвостатые бродяжки давно держат в страхе местных жителей.

Рай для собак

На первом месте — Усинск. Бесхозные псы бегают по городу большими стаями. Друзья человека проявляют враждебный характер. В соцсетях горожане пишут, что в хвостатых бродяжках очень четко проявляются повадки их диких сородичей — волков: в стае можно выделить вожака, они нападают большими группами и пытаются вцепиться жертве в горло.

Усинцы даже создали во «Вконтакте» паблик «Группа защиты людей от нападения животных», где рассказывают о случаях агрессии со стороны собак и делятся опытом лечения, реабилитации и судебных тяжб.

В Усинске в прошлом году отлов собак вообще не проводился. Фото: Светлана МакееваФото: Архив "КП"

К примеру, Никита Лясовский детально описал, как в августе прошлого года собака покусала его сына Добрыню. На тот момент ребенку было 10 лет. И даже сейчас, спустя несколько месяцев, он вспоминает то происшествие с ужасом.

- Собака напала на Добрыню, когда он с друзьями играл на детской площадке. Укусы были несильные, но злая тварь порвала толстовку, и на руке у ребенка остались царапины. С этими травмами мы повезли его в больницу, где ему назначили курс уколов от бешенства. Лечение продлилось аж до ноября, - рассказал «КП в Коми» Никита Лясовский.

Критическая ситуация в Усинске, в первую очередь, связана с тем, что в прошлом году в городе не проводился отлов бездомных собак. Администрация тогда пыталась провести 7 акукционов для заключения договора на отлов бездомных животный, но каждый раз торги приходилось отменять в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций.

В этом году усинская мэрия из регионального бюджета получила на борьбу с бесхозными псами субсидию на сумму 868 тысяч рублей. Исполнитель мунциипального заказа определится путем электронного аукциона, который стартовал в минувший понедельник, 29 апреля. Результаты будут известны ориентировочно через месяц.

Отбился палкой от своры псов

На втором месте — Ухта. Недавно один из случаев нападения четвероногих агрессоров на человека «прогремел» на всю страну. Многие федеральные СМИ обсуждали видео, на котором стая бездомных псов набрасывается на 21- летнего Аркадия Сметанина. Мужчине чудом удалось отбиться от разъяренных животных. Случай произошел 3 апреля вблизи спортивной базы «Снегири». Аркадий возвращался с лыжной тренировки через речку Ухта.

На аркадия Сметанина много раз нападали собаки. Каждый раз он отбивался палкой или камнем.Фото: Предоставлено героем публикации

- Там часто гуляют бездомные собаки, но с такой огромной стаей я встретился впервые. В стае было примерно два десятка собак, они окружили меня и пытались набросится. В этот момент я немного запаниковал, но, к счастью, я увидел поблизости в снегу большую ветку. Я закричал изо всех сил и отогнал собак этой веткой, - описал пережитую ситуацию Аркадий Сметанин.

Спасшийся от собак Аркадий Сметанин рассказал «КП в Коми», что уже не в первый раз удачно отбился от хвостатых агрессоров. Чаще всего собак он встречает в поселке УРМЗ. Но, как оказалось, четырехлапые бродяжки собираются в стаи в ухтинских поселках Шудаяг и Боровой. Эту информацию «КП в Коми» подтвердили в местной телепрограмме «День». Однако отлов собак в городе ведется. Год назад на эти цели был выделен 1 миллион 254 тысячи рублей. Подрядчиком выступал благотворительный фонд «Добрый город», с которым был заключен прямой контракт. В этом году сумма увеличилась на 800 тысяч рублей. Отловом хвостатых бродяжек вновь занимает «Добрый город».

Дворняги бегают по Жешарту

На третьем месте — Усть-Вымский район. В местных пабликах в соцсетях то и дело появляются жалобы от местных жителей. Собаки большими стаями бегают по Микуни, Айкино и Жешарту. Недавно жители Жешарта направили заявку на сайт «Активный регион». Люди написали, что в поселке собаки кидаются на детей, подростков и взрослых граждан. Дворняги бродят по поселку огромными стаями.

Собаки набрасываются на людей прямо в центре поселкаФото: Елена ВАХРУШЕВА

Как оказалось отловом четвероногих бродяжек в Усть-Вымском районе занимается ООО «Аракс». Год назад из местного бюджета было выделено 319 тысяч рублей, в этом немногим больше - 362,5 тысяч рублей. Подрядчик остался тем же.

Жалобы местных жителей доказывают, что местные власти, несмотря на все усилия, не справляются с постоянно растущим собачьим племенем.

Что делать, если вас покусала собака?

Лиана Ветошкина, юрист

- Надо обязательно обратиться в лечебное учреждение, чтобы зафиксировать травму. Больница отправляет сведения вУМВД о том, что гражданина покусала собака, затем правоохранительными органами инициируется проверка. Имея на руках результаты проверки, можно подать иск в суд на администрацию города или района. Дело в том, что именно на администрации лежит обязанность по регулированию численности бездомных животных. Суммы, которые присуждаются пострадавшему за моральный вред, достигают нескольких десятков тысяч рублей.