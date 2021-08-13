Льготникам Коми выделили 12 млн рублей на лекарства

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На обеспечение льготников в Коми медпрепаратами выделено 12 млн рублей. Это следует из постановления премьер-министра России Михаила Мишустина.

Согласно документу, из федерального бюджета будет выделено 12,254 млн рублей. Деньги направят на покупку специализированного продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, а также на приобретение лекарств для льготных категорий граждан.

Так, на финансовую помощь смогут рассчитывать участники ВОВ, дети с инвалидностью, чернобыльцы. Нуждаемость в лекарствах будут рассматриваться индивидуально для каждого заявителя.

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