В Сыктывкаре временно изменится движение транспорта по двум маршрутам

Фото: архив КП.

В столице Коми проводятся земляные работы. Из-за этого временно изменится движение транспорта по маршрутам 17 и 24, сообщает сыктывкарская мэрия.

Уточняется, что автобусы будут ездить в объезд в период с 08:00 часов до 00:00 часов 15 августа 2021 года.

Так, к примеру, маршрут №17 будет построен следующим образом: ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - ул. Бабушкина - ул. Интернациональная - далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрут №24 будет организован следующим образом. В направлении центральной гостиницы: ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - ул. Бабушкина - ул. Интернациональная - далее по маршруту.

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