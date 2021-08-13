Сыктывкарца судили, за то, что он дважды напал на прохожих

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В Эжвинском районе Сыктывкара 30-летнего местного жителя признали виновным в нападениях на двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Коми.

Первое преступление сыктывкарец совершил в ночь на 3 августа прошлого года. Безо всяких причин злоумышленник напал на незнакомого ему мужчину, который вышел из такси. Он как минимум восемь раз ударил свою жертву по голове предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. Пострадавший получил неизгладимое обезображивание лица.

В конце того же месяца житель столицы Коми заметил мужчину, который снял деньги в банкомате. Злоумышленник подошел к нему, приставил к горлу нож и потребовал отдать деньги. Опасаясь за свою жизнь, мужчина подчинился.

Свою вину эжвинец не признал. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание сыктывкарец будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он будет 1 год 8 месяцев будет ограничен в свободе. Приговор не вступил в законную силу.

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