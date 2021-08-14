Фото: Екатерина САВЕНКО

В связи с сильным ветром в Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В отдельных южных районах штормовое предупреждение будет действовать до восьми вечера субботы, 14 августа. До двух часов ночи этот прогноз будет актуальным в муниципалитетах, расположенных в центре и на юго-западе Коми. С полуночи штормовое предупреждение будет действовать в Инте, а с пяти утра – в Воркуте. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать во всех муниципалитетах, за исключением Прилузского и Койгородского районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В субботу в Коми до 24 градусов

В республике ожидаются дожди