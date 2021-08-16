За сутки в Сыктывкаре 99 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 16 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки заболели 83 человека, а за все время – 49 670. За последние сутки коронавирус подтвердился у 262 человек. Всего в Коми зафиксировали 59 589 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 99 случаев, – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Ухте заболели 48 человек, а в Усть-Вымском районе – 19. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 7367 человек. За последние сутки с учета сняли 42 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом, а за все время – 1340. В Коми 227 795 человек сделали прививку от коронавируса.

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