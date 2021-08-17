За неделю в Сыктывкаре шесть младенцев заразились коронавирусом

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Кто чаще болеет коронавирусом - взрослые, пожилые или дети? Мэрия Сыктывкара предоставила еженедельный мониторинг заболеваемости COVID-19 в столице Коми по возрастам.

Так, с 9 по 15 августа в Сыктывкаре было зафиксировано 727 случаев заболевания коронавирусом. Из них 216 пациентов - мужчины и женщины в возрасте 30-49 лет. На втором месте - категория 65 и более лет: тут числятся 167 инфицированных. Замыкает тройку категория 50-64 года: 156 человек.

67 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у молодых людей 18-29 лет, у подростков 15-17 лет - 14 случаев инфицирования, у детей 7-14 лет - 57 случаев, у малышей от года до шести - 44 случая. И шесть сыктывкарских детей до года заразились коронавирусом за неделю.

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