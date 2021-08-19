Житель Коми, случайно застреливший на охоте друга, предстанет перед судом

Фото: СУ СК по Коми.

Следователями Коми завершено расследование уголовного дела по факту смерти охотника в Ижемском районе, сообщает СУ СК по Коми.

В мае этого года молодой человек от правился на охоту вместе с друзьями. Будучи в лодке нетрезвым и охотясь на уток, обвиняемый выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья. Но случайно попал в голову своего 28-летнего друга.

- От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина вину признал. Уголовное дело направлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из наших людей можно гвозди делать»: в Коми пенсионерка блуждала в лесу шесть дней и выжила