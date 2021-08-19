«Из наших людей можно гвозди делать»: в Коми пенсионерка блуждала в лесу шесть дней и выжила

Фото: Лиза Алерт.

Напомним, в Сысольском районе Коми спустя шесть дней поисков нашли заплутавшую 79-летнюю Лидию Григорьевну Сидорову, сообщили радостную весть поисковики отряда «Лиза Алерт». Новыми подробностями опасного приключения Лидии Григорьевны делятся её близкие.

Как всё случилось. Пожилая женщина пропала 12 августа. В тот день жительница Коми ушла в лес собирать ягоды. Её начали искать волонтеры, полицейские, спасатели, местные жители и родственники. В итоге её удалось найти спустя шесть суток. К счастью, пенсионерка жива. В социальных сетях сообщили, что ее случайно нашёл охотник.

Плакала и переживала

Дочь пенсионерки поделилась с БНК о том, как её пожилая мама провела эту почти неделю в лесу. По её словам, пенсионерка рвала ветки и спала на них, питалась дарами леса ягодами, воду пила из ручья и речки.

Она дошла до болота и оставалась там, потому что никак не могла выйти и ходила кругами. Говорит, что очень устала, хотела домой, плакала и переживала, рассказала собеседница агентства.

Ночью Лидия Сидорова спала, поэтому не боялась, так как ничего не слышала. Сейчас Бабушка чувствует себя уже гораздо лучше, но всё ещё очень слаба, плохо передвигается. Медики назначили женщине капельницы, так как организм пенсионерки обезвожен и истощён.

Закалённые

Вчера, 18 августа спасатели на место вы выезжали, рассказал Комиинформу глава Визиндора Сергей Шадрин. Планировалось, что прочёсывать территорию пойдут волонтёры.

Но уже в 9 утра позвонил местный охотник, который ходил в лес с собаками смотреть свои угодья. Он-то и нашёл женщину, которая копошилась под ёлкой возле ночлега. Бабушка даже заговорила с ним.

К слову, Лидия Григорьевна в лесу терялась уже не в первый раз. К счастью, всё закончилось благополучно.

Из наших людей можно гвозди делать, считает глава поселения Шадрин. Так как пенсионерка астматик, её сразу повезли в ФАП. Но бабушка крепкая. У нас все местные жители в возрасте 80 лет такие. Что-то делают по дому, даче, работают. Это такая закалка прошлых лет. А еще у этих людей положительный настрой.

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