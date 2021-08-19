Водителя Коми, по вине которого в ДТП погибла 15-летняя девочка, приговорили к сроку

Виновный выплатит родителям девочки 600 тысяч рублей морального вреда. Фото: соцсети.

В Коми к шести с половиной годам приговорили 23-летнего водителя из Емвы. По его вине в ДТП погибла 15-летняя девочка Ульяна.

Напомним, страшная трагедия унесла жизнь 15-летней Ульяны. Девочка вместе со своей подругой и двумя мужчинами 25 и 22 лет разбилась 26 мая на трассе Сыктывкар – Ухта. Молодые люди поехали кататься на Поляну невест. На природе молодые люди распили алкоголь и отправились обратно в Емву. Молодой человек за рулем отечественной легковушки «Лада Приора» на высокой скорости выехал на встречку и вылетел в кювет, не справившись с управлением. Позже экспертиза покажет, что парень был пьян. Сам он и два пассажира серьезных повреждений не получили.

Сегодня, 19 августа, Княжпогостский суд рассмотрел уголовное дело. Парень признан виновным в преступлении. Вину водитель признал. Суд назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил водительских прав на 2 года.

Дополнительно сообщается, что гражданский иск родственников погибшей о компенсации морального вреда на сумму 600 тысяч рублей удовлетворён. Приговор не вступил в законную силу.

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