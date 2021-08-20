С сентября в Коми запрещено продавать энергетики детям

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С 1 сентября в Коми запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.

Как пояснили в ведомстве, в закон «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми» внесли изменения. Такое решение было принято в целях охраны здоровья подрастающего поколения. В Минсельхозе также напомнили, что в День знаний, который отмечается 1 сентября, в магазинах будет запрещена продажа алкоголя. Купить спиртное можно будет лишь на предприятиях общественного питания.

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