В Сыктывкаре насмерть разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки

Фото очевидца произошедшего

Стали известны подробности гибели мужчины, выпавшего из окна жилого дома на улице Красных Партизан. Его тело было обнаружено рано утром во дворе многоэтажки.

Погибшим оказался 48-летний местный житель. Он скончался от множественных травм, полученных в результате падения с 15-метровой высоты.

По данному факту сейчас начата доследственная проверка. Следователям предстоит установить, носит ли смерть сыктывкарца криминальный характер, а также выяснить все обстоятельства трагедии.

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