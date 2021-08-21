Сыктывкарца судили за то, что он пьяным устроил ДТП

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал местного жителя виновным в том, что он пьяным устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, эжвинец выпивал с товарищами в гараже. В какой-то момент он решил прокатиться на мотоцикле, принадлежащем одному из друзей. Прав у мужчины не было, однако это не помешало ему сесть за руль. Кроме того, на пассажирское сиденье сел другой его собутыльник.

Сыктывкарец не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП пострадали и водитель, и пассажир. Они получили серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Свою вину эжвинец признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

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