В Коми молния подожгла дачу

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В пятницу, 20 августа, в Печоре горела дача, по предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент в 3:06. В СОТ «Арендатор» загорелся дачный дом. Через девять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 5.52. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и две пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара стал грозовой разряд.

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