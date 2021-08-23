Жители Коми чаще интересуются вакансией бухгалтера и курьера

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Стало известно, какая профессия интересует жителей Коми больше всего при поиске работы. По данным аналитиков HH.ru, чаще всего соискатели интересовались вакансией курьера. За последнее время было отмечено более 1,1 тысячи запросов.

На втором месте по заинтересованности - профессия бухгалтера. Жители Коми отправили около 1 тысячи запросов о поиске соответствующей работы.

Жителям области также интересна IT-сфера, сфера продаж и администрирования, а также юридическая и экономическая сферы.

К тому же, аналитики отмечают, что жители региона все больше заинтересованы в трудоустройстве на места, где зарплату платят ежедневно.

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