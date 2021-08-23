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За шесть месяцев 2021 года в Коми от отравления алкоголем и наркотиками погибли 20 человек. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

По данным ведомства, смертность от отравлений алкоголем и его суррогатами составила 12 человек или 1,47 на 100 тысяч населения. От отравлений наркотическими и психотропными веществами скончались восемь человек или 0,98 на 100 тыс. населения. Если сравнить с первыми шестью месяцами прошлого года, смертность от алкоголя и его суррогатов снизилась на 14%, а от наркотиков и психотропных веществ – на 10,9%. Тогда от отравлений спиртным умерли 14 человек, а от отравлений наркотиками – девять.

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