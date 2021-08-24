Житель Коми решил заработать на инвестициях и лишился 544 тысяч рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1971 года рождения 544 тысяч рублей, предложив заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинец увидел рекламу инвестиционного фонда. Он зарегистрировался на сайте и ввел свой номер телефона. После этого мужчине позвонил представитель платформы, и они стали переписываться в WhatsApp. В течение нескольких дней северянин переводил деньги на номера карт. В общей сложности он потратил 544 тысячи рублей, причем около полумиллиона взял в кредит. Когда связь с лжеброкером пропала, мужчина понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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