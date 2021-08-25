В Сыктывкаре из больницы сбежал и пропал 35-летний Владимир Черноок

Фото: «Лиза Алерт»

Стала известна личность сбежавшего из больницы в лес 35-летнего жителя Сыктывкара. Как сообщают волонтеры, пациентом медучреждения являлся Владимир Черноок. Мужчина минувшей ночью самовольно покинул больницу и ушел в лес.

Уже из лесного массива он позвонил матери и сообщил, что потерялся. На его поиски выдвинулись добровольцы, кинологи и спасатели. На данный момент известий о местонахождении Владимира нет.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, голубые глаза, светлые русые волосы.

Был одет: шорты в красно-белые пятна, серая футболка, черные тапочки с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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