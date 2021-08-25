Жители Коми потеряли десятки тысяч рублей, покупая запчасти для авто

Фото: архив КП.

Жителей Коми в очередной раз обдурили мошенники. В Сыктывкаре и Ухте молодые люди и пенсионеры стали жертвами предприимчивых дельцов. О самых громких случаях рассказывает МВД по Коми.

Так, к примеру, молодой мужчина из Ухты хотел купить колёса для своей ласточки, но остался ни с чем. Ещё и без своих кровных. Он нашёл на сайте «Авито.ру» нужное ему объявление, связался с автором. Продавец попросил оплату по по номеру банковского счета.

- Ухтинец перевел на указанные реквизиты 20 000 рублей, однако товар ему доставлен так и не был, - говорится в сообщении ведомства.

Крупной суммы денег лишился и 77-летний сыктывкарец, планировавший заказать двигатель для машины на платформе «Кардан сервис». 41 000 рублей перевёл пенсионер злоумышленникам через банкомат.

Ещё один пенсионер из столицы Коми в этот день лишился более 63 000 рублей. Хотел купить двигатель для своего автомобиля. Запчасти сыктывкарские жители так и не получили, увы.

Уточняется, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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