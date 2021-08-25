В Коми вернулись дети, отдыхавшие в затопленном лагере в Анапе

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В Анапе завершилась четвертая лагерная смена, в которой отдыхали дети из Коми. Напомним, из-за погодных условий санаторий «Черноморская зорька» был затоплен: дети и их родители оказались на пару дней без света и интернета. Они также жаловались на перебои с питьевой водой и едой. Республиканские власти постарались в кратчайшие сроки урегулировать внештатную ситуацию.

Сегодня, 25 августа, дети вернулись на поезде в Сыктывкар. Многие родители были обеспокоены тем, что девочки и мальчики заболели после смены, а их внешний вид оставлял желать лучшего: одежда мятая и в пятнах, чемоданы пахнут плесенью.

Также во время встречи детей с поездки стало известно, почему более 400 детей не были эвакуированы из затопившего лагеря. Основной причиной стало их количество. Директор Коми республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих заявил, что в Краснодарском крае нет такого санатория или лагеря, вместивших всех детей.

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